«Успех «Эгриси» в последней Медиалиге». Уткин о самом ярком событии в жизни
Василий Уткин рассказал о самом ярком событии в его жизни.
– Кто и когда тебе подарил самый яркий подарок в твоей жизни?
– Давайте я скажу самое яркое событие в своей жизни. Это успех моих пацанов в четвертом сезоне Медиалиги.
Команда Василия Уткина выступает в Winline Медиалиге со второго сезона. В МФЛ-2 и МФЛ-3 «Эгриси» не выходил из группы.
В МФЛ-4 клуб занял третье место, обыграв Fight Nights по серии буллиталити (1:1, 4:3 Б).