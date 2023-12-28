Экс-глава РПЛ назвал команду, которая станет чемпионом России в текущем сезоне

«Не сможет «Динамо» бороться за чемпионство. У нас один чемпион – «Зенит». В тройку «Динамо» может попасть, но на первом месте будет «Зенит».



Не верю, что «Краснодар» впервые в истории может стать чемпионом? Нет, потому что у «Зенита» больше ресурсов. Весь судейский комитет состоит из людей из Санкт-Петербурга. «Краснодар» психологически не готов к чемпионской гонке», — приводит слова Заварзина «РБ Спорт».