Агент Чистякова высказался о возможном уходе из «Зенита»

«Интерес к Диме есть. А дальше будем смотреть. Будущее Чистякова с «Зенитом» будем обсуждать уже после отпуска? Не знаю. Все может быть в любой момент. Посмотрим, как будет. Будем исходить от того, как «Зенит» на все будет смотреть, захочет ли клуб отпускать Чистякова.



Чистяков может покинуть «Зенит» зимой? В любом случае Диме играть нужно. Как минимум стоит рассмотреть варианты. После понять позицию «Зенита». Если они будут против [ухода], значит Дима будет доказывать [свою состоятельность]», — приводит слова Талаева «Спорт день за днём».