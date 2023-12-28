Игрок ЦСКА Никита Ермаков перешёл в «Пари НН»

Полузащитник московского ЦСКА Никита Ермаков перешёл в «Пари Нижний Новгород» на правах аренды до конца сезона-2023/2024. Об этом сообщает официальный телеграм-канал армейского клуба.

Соглашение предусматривает опцию выкупа 20-летнего полузащитника. В случае если «Пари НН» осуществит постоянный трансфер футболиста, то ПФК ЦСКА будет иметь приоритетное право обратного выкупа.

20-летний Ермаков является воспитанником армейского клуба и перебрался в основную команду летом 2022 года. В нынешнем сезоне Ермаков сыграл за красно-синих 10 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и двумя голевыми передачами. По информации интернет-портала Transfermarkt, стоимость футболиста на данный момент составляет € 600 тысяч.