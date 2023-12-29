Ольга СМОРОДСКАЯ: «Зенит» прекрасно умеет догонять. «Краснодару» может не хватить опыта

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская в беседе с «РБ Спорт» прокомментировала чемпионскую гонку в Мир РПЛ. После 18 туров «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу, на втором месте идет «Зенит».- Не могу сказать, что лидерство в турнирной таблице дает какие-то преференции «Краснодару» в борьбе за чемпионство. Им может не хватить опыта, а «Зенит» прекрасно умеет догонять. Команда Ивича уже теряла солидное преимущество по ходу сезона, такая ситуация может повториться, - сказала Смородская.