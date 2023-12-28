Нигматуллин: Абаскаль — очень фартовый, он недотягивает до уровня «Спартака»

«Испанец — очень фартовый. Когда наступает пора увольнять его и кажется, что это неизбежно, подопечные добиваются результата.

Но я как болельщик красно-белых с детства хочу, чтобы они сражалась за золотые медали, учитывая, что у Абаскаля всё для этого есть: современная инфраструктура, преданные фанаты, солидный бюджет, классные игроки. А тренер, считаю, недотягивает до столь серьёзного уровня. Его квалификация недостаточна для борьбы за чемпионство. Я не ненавистник Абаскаля, как Александр Мостовой, просто хочу, чтобы команда выдавала свой максимум», — приводит слова Нигматуллина RT.