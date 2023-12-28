Экс-футболист сборной России объяснил возвращение из США на родину

«Основной вид моей деятельности никак не связан с футболом: занимаюсь недвижимостью и являюсь партнером крупного инвестиционного фонда, связанного с данной сферой в Майами. Приехал на Родину, чтобы развивать московский офис компании. Считаю, что это отличная идея, так как соскучился по столице. Продолжу любить Майами, но на расстоянии», — сказал Нигматуллин.

Нигматуллин в России известен по выступлениям не только за «Локомотив», а также за ЦСКА, «Спартак», «Терек» и СКА. Голкипер успел поиграть в Италии за «Салернитану» и «Верону», а также в Израиле за «Маккаби Ахи», где завершил карьеру в 2009 году.