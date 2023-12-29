Юран рассказал о «звездной болезни» во время игровой карьеры

— Один раз я потерял почву под ногами, посчитал себя суперфутболистом. Одногодок из дубля перестал воспринимать. Не маленький — уверенный такой звездняк. В тот момент мне хорошо помогли Андрей Баль, царство небесное, Демьяненко и Бессонов. Я уже тренировался с первой командой «Динамо». Они там все мегазвезды, сборники. А я только начал выходить на замену и уже решил, что супер пупер. Старики это видели и как то раз в душевой надавали подзатыльников. Объяснили, что к чему. И я снова почувствовал земельку ножками. За этот урок я им очень благодарен. А то вернулся бы в «Зарю» и там закончил бы.



Сейчас нет преемственности, которая раньше была. Тренеру лишний раз лаять не нужно было. Он знал: взрослые разберутся, подскажут. А все почему? У стариков на первом плане премии стояли. И чтобы эти 50 рублей заработать, нужно было на зубах выгрызать результат, не убирать ноги. Если кто то в облака взлетал — подзатыльничком приземляли, — цитирует Юрана «Чемпионат».