Глава РПЛ назвал человека года в российском футболе

«Памятник Акинфееву на стадионе ЦСКА? Не мне это решать, но я согласен с мнением, что это можно сделать уже сейчас», — заявил глава лиги.

В текущем сезоне РПЛ Акинфеев сыграл в 15 встречах. Голкипер пропустил 20 мячей и провел четыре матча всухую.

37-летний Акинфеев на протяжении всей карьеры выступает за ЦСКА. Вместе со столичным клубом он шесть раз выигрывал чемпионат России, семь раз — Кубок и Суперкубок страны. Кроме того, в составе армейцев Акинфеев стал обладателем Кубка УЕФА.