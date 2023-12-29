Дом футболиста «Манчестер Сити» ограбили во время игры с «Эвертоном»

Дом Джека Грилиша ограбили во время матча между «Манчестер Сити» и «Эвертоном» (3:1).

В среду вечером из дома вингера «Манчестер Сити» и сборной Англии в Чешире вынесли часы и ювелирные изделия стоимостью в миллион фунтов.

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В момент ограбления дома были члены семьи Грилиша, их было около десяти. Среди них – невеста футболиста Саша Этвуд, его родители, бабушка, две сестры и брат. Ограбление застало их за просмотром матча между «Ман Сити» и «Эвертоном». Услышав шум на верхнем этаже, они в панике бросились искать укрытие в незнакомом для них особняке, куда Грилиш заехал лишь незадолго до Рождества, и нажали на тревожную кнопку.

«Семья действительно потрясена. Банда забрала много часов и ювелирных изделий. Никто не пострадал, но была сильная паника. Все были в ужасе, поскольку чувствовали себя очень уязвимыми.

Это огромный дом, поэтому понятно, почему сначала никто ничего не услышал. Кроме того, это был первый визит семьи [в этот дом], поэтому они не были знакомы с ним. Когда собаки взбесились и они услышали, как вокруг крадутся люди, они включили тревожную сигнализацию.

Подразделение экстренной помощи отреагировало немедленно, было задействовано несколько полицейских машин и вертолет. Поначалу они опасались, что могут столкнуться с ситуацией с заложниками или еще с чем похуже», – сообщил The Sun источник.

На место происшествия прибыло подразделение экстренной помощи, а также полицейский вертолет.

Чеширская полиция заявила The Sun: «Около 21:50 в среду, 27 декабря, поступил вызов в связи с ограблением. Заявитель сказал, что из дома украли некоторое количество предметов. Были задействованы офицеры при поддержке полицейских собак и Национальной полицейской авиационной службы. В окрестностях прошли обыски, но следов подозреваемых не обнаружено. На данный момент арестов не было, расследование продолжается».

Отмечается, что по периметру участка Грилиша установлен забор. На нем висят предупреждения о том, что объект охраняется охранной компанией, а охранники размещены в передвижном пункте неподалеку.