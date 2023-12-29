Экс-голкипер сборной России сравнил русских и американцев

Бывший голкипер сборной России и московского "Локомотива" Руслан Нигматуллин, который живет в США, заявил, что в России люди более сдержаны в проявлении эмоций, нежели в США. Его слова приводит RT.

© ruslan_nigmatullin/Instagram (организация запрещена в России)

"Даже когда захожу в лифт и сам делаю человеку комплимент, как привык в США, на меня смотрят с подозрением. В Майами же в ответ обязательно пожелают хорошего дня. Так принято согласно нормам этикета. Считаю, следует иногда вести себя соответствующе и тем самым поднимать людям настроение на целый день", - заявил экс-вратарь.

Нигматуллин в России известен по выступлениям не только за "Локомотив", а также за ЦСКА, "Спартак", "Терек" и СКА. Голкипер успел поиграть в Италии за "Салернитану" и "Верону", а также в Израиле за "Маккаби Ахи", где завершил карьеру в 2009 году.