Экс-голкипер сборной России сравнил русских и американцев

Бывший голкипер сборной России и московского "Локомотива" Руслан Нигматуллин, который живет в США, заявил, что в России люди более сдержаны в проявлении эмоций, нежели в США. Его слова приводит RT.
"Даже когда захожу в лифт и сам делаю человеку комплимент, как привык в США, на меня смотрят с подозрением. В Майами же в ответ обязательно пожелают хорошего дня. Так принято согласно нормам этикета. Считаю, следует иногда вести себя соответствующе и тем самым поднимать людям настроение на целый день", - заявил экс-вратарь.
Нигматуллин в России известен по выступлениям не только за "Локомотив", а также за ЦСКА, "Спартак", "Терек" и СКА. Голкипер успел поиграть в Италии за "Салернитану" и "Верону", а также в Израиле за "Маккаби Ахи", где завершил карьеру в 2009 году.
После завершения карьеры Нигматуллин связал свою жизнь с музыкой, став DJ. Выступал в разных странах Европы, в Америке и Турции. В ноябре 2023 года Нигматуллин попал в заявку на ретро-матч между "Локомотивом" и ЦСКА.