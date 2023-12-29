Стало известно, кто станет лучшим бомбардиром 2023 года

Футболист саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду станет лучшим бомбардиром 2023 года.

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Это произойдет, если футболист английского «Манчестер Сити» не сыграет с «Шеффилдом» в матче Английской премьер-лиги (АПЛ), который состоится 30 декабря. На пресс-конференции перед матчем наставник «горожан» Хосеп Гвардиола заявил, что норвежец уже не выйдет в 2023 году на поле.

Роналду забил в 2023 году 53 мяча. Вслед за ним располагаются Килиан Мбаппе и Гарри Кейн, но они уже не сыграют в уходящем году.

В текущем сезоне Роналду провел в чемпионате Саудовской Аравии 17 матчей, отметившись 19 забитыми мячами и девятью результативными передачами.

Роналду — пятикратный обладатель «Золотого мяча». По ходу карьеры он выступал за мадридский «Реал», став лучшим бомбардиром в истории клуба, а также за «Манчестер Юнайтед», туринский «Ювентус» и лиссабонский «Спортинг».