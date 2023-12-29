«Коринтианс» согласился на условия «Зенита» по аренде Роберта Ренана

Как сообщает Revista Colorada , бразильский «Коринтианс» договорился с «Зенитом» по условиям аренды футболиста. В сделке между сторонами будет предусмотрен пункт о немедленном завершении аренды в случае трансферного предложения от европейского клуба летом 2024 года.

Напомним, Ренан выступает за «Зенит» с января 2023-го. Контрактное соглашение бразильского игрока с петербургским клубом рассчитано до 2028 года. В нынешнем сезоне футболист принял участие в восьми матчах во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость Ренана в € 9 млн.