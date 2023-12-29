Уткин сделал выбор между тренерами Романцевым и Газзаевым

Журналист и блогер Василий Уткин ответил на вопрос своего подписчика о выборе между экс главным тренером «Спартака» Олегом Романцевым и экс главным тренером ЦСКА Валерием Газзаевым.

«Романцев или Газзаев? Как тренер? Конечно, Романцев. Никакого сравнения», — написал Уткин в своём телеграм-канале.

69-летний экс главный тренер московского «Спартака» Олег Романцев восемь раз становился с красно-белыми чемпионом России как тренер и один раз в качестве президента клуба, также в его активе тренерская победа в чемпионате СССР. Помимо этого, на счету специалиста три выигранных Кубка России и один Кубок СССР, а также выходы в полуфиналы всех трёх еврокубков.