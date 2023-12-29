Российский спортсмен в США соскучился по пельменям и борщу

Экс-голкипер сборной России по футболу Руслан Нигматуллин, который живет в США, признался, что соскучился по пельменям и борщу. Его цитирует RT.

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«Не хватало русской, кавказской и татарской кухни. Соскучился по борщу и пельменям. Конечно, они есть и в США, но не настолько вкусные», — объяснил Нигматуллин.

Спортсмен рассказал, что также ему не хватает общения с привычным кругом друзей. Он отметил, что в Майами живет достаточно людей, знающих русский язык, но все эти знакомства кратковременные. «Здесь же у меня друзья по жизни», — объяснил бывший футболист.