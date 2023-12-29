Юран объяснил, почему постоянно держит в руках бутылку с водой во время матча
Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Сергей Юран объяснил, почему постоянно держит в руках бутылку с водой во время матчей. По его словам, он закрывает дневную норму употребления воды за один матч, вероятно, под воздействием стресса на организм.
«Почему постоянно держу в руках бутылку с водой во время матча? Сам не могу понять! Врачи рекомендуют выпивать в день полтора литра воды, но в обычной ситуации мне сложно столько осилить. А за 90 минут матча до шести-семи бутылочек уходит! Может, стресс так на организм действует. Как только игра заканчивается — всё, воды больше не хочется», — сказал Сергей Юран в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.
Полностью интервью с Сергеем Юраном читайте на «Чемпионате» в 10:00
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