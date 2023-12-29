Юран о конфликте с Мирзовым: я такие вещи жестко пресекаю

Главный тренер "Пари Нижний Новгород" Сергей Юран рассказал детали конфликта с бывшим нападающим "Химок" Резиуаном Мирзовым. Его слова передает "Чемпионат". "Я всегда говорил, что люблю шутки, хорошую атмосферу в коллективе, но только не в тренировочном процессе. А он, видимо, решил показать свое недовольство — пнул ворота. Я его выгнал с тренировки. Потому что никто не имеет права так себя вести, хоть ты Мирзов, хоть Иванов. Ты можешь показывать недовольство дома — жене, родителям, а мне — не надо. Я такие вещи жестко пресекаю", - сказал Юран. Перед игрой с ЦСКА Юран, являясь тренером "Химок", не включил в заявку Мирзова. Сообщалось, что нападающий получил травму. Сам игрок опровергал данную теорию. Юран возглавил "Пари НН" в апреле 2023 года. Под его руководством команда избежала вылета в Первую лигу, обыграв в стыковых матчах "Родину". В текущем сезоне команда под руководством Юрана одержала семь побед в 18 матчах при трех ничьих и восьми поражениях. "Пари НН" идет на девятом месте.