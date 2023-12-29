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Грам хочет в ЦСКА, несмотря на интерес «Зенита» и других клубов. Решение по трансферу будет на выходных

Алаа Грам хочет перейти в ЦСКА, несмотря на интерес «Зенита» и других клубов.

Грам хочет в ЦСКА, несмотря на интерес «Зенита»
© Sports.ru

Как сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, ЦСКА примет решение по трансферу защитника «Сфаксьена» на выходных.

«Определенность по Граму ожидается уже на выходных. Факторы все те же: в стоимости игрока, перспективах возвращения Дивеева и прогресса Лукина.

Сам игрок предпочитает перейти в ЦСКА, несмотря на интерес к нему от «Зенита» и клубов из европейских чемпионата, так как считает, что для адаптации и перспектив играть и расти это лучший вариант», – сообщил источник.

Ранее стало известно, что ЦСКА готов заплатить за Грам 1,8 млн евро и дать ему контракт на 300 тысяч евро в год. «Зенит» включился в борьбу за игрока, но сделал более низкое предложение – 1,5 млн евро и 250 тысяч евро в год по контракту.

В сезоне-2023/24 защитник провел 10 матчей в высшей лиге Туниса, забил 3 гола и получил 1 желтую карточку.

За сборную Туниса он провел 2 матча.

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