Грам хочет в ЦСКА, несмотря на интерес «Зенита»

«Определенность по Граму ожидается уже на выходных. Факторы все те же: в стоимости игрока, перспективах возвращения Дивеева и прогресса Лукина.



Сам игрок предпочитает перейти в ЦСКА, несмотря на интерес к нему от «Зенита» и клубов из европейских чемпионата, так как считает, что для адаптации и перспектив играть и расти это лучший вариант», – сообщил источник.