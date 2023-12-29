Юран раскрыл причину конфликта с бывшим игроком «Спартака»

«Я всегда говорил, что люблю шутки, хорошую атмосферу в коллективе, но только не в тренировочном процессе. А он, видимо, решил показать свое недовольство — пнул ворота. Я его выгнал с тренировки. Потому что никто не имеет права так себя вести, хоть ты Мирзов, хоть Иванов.



Ты можешь показывать недовольство дома — жене, родителям, а мне — не надо. Я такие вещи жестко пресекаю», — сказал Юран.