Юран раскрыл подробности драки с одноклубником в киевском «Динамо»

«Это было в Чехии. Мы тогда прошли «Дуклу» в Кубке кубков. После матча поехали в ночной клуб. Выпили. Слово за слово, не поняли друг друга. А когда под этим делом, стоп-кран сорван. Пошли на улицу, немножко друг друга побуцали. Серёга Заец, одноклубник, разнял нас.



Как только протрезвели, так и помирились. С утра уже сидели в самолёте вдвоём. Обнимались и пили на брудершафт (смеётся)! Я ещё кошелёк с суточными потерял, так Ахрик мне половину своих отдал. Даже не захотел слушать возражений: «По-братски!» Мужчина!» — сказал Сергей Юран в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.