Семин назвал лучшего тренера РПЛ
Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин заявил, что Владимир Ивич, возглавляющий «Краснодар», на данный момент является лучшим тренером МИР Российской премьер лиги (РПЛ), так как его команда занимает первое место в турнирной таблице.
«Краснодар» с 38 очками является лидером турнирной таблицы МИР РПЛ. Вторым идет «Зенит» (36 очков), замыкает тройку «Динамо» (32). Сезон возобновится в марте.
— Лучший тренер тот, чья команда идет на первом месте, и сейчас это Владимир Ивич. Еще бы после него отметил вторую группу тренеров: Юран, Осинькин и Рахимов, — приводит слова Семина Sport24.
Ивич возглавил «Краснодар» в январе 2023 года. Контракт 46 летнего серба с клубом рассчитан до декабря 2024 года.