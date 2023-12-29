Лесовой может получить израильский паспорт

Вингер московского «Динамо» Даниил Лесовой в ближайшее время может стать игроком «Маккаби» из Хайфы. При этом клуб работает над тем, чтобы Лесовой получил израильский паспорт и не числился в местном футбольном чемпионате как легионер, информирует Sport5.co.il.

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По сведениям израильских СМИ, сумма трансфера Лесового из московского «Динамо» в «Маккаби» Хайфа составит около €1 млн.