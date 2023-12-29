Тихонов: ожиданий от «Спартака» было больше, новички себя пока не проявили, кроме Бабича

Бывший игрок «Спартака» Андрей Тихонов подвёл итоги выступления красно-белых в первой части Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. По его мнению, «Спартак» не оправдал ожиданий, которые на него возлагались. Также Тихонов считает, что новички команды, кроме Срджана Бабича, не проявили себя в нынешнем сезоне.

«Пятое место «Спартака»? Несколько очков не хватило до третьего места. Много ждали от «Спартака», потому что было качественное усиление. Но в данный момент понимаем, что из тех, кто усилил команду, кроме Бабича, пока проявить себя никто не может. Ожиданий от «Спартака» было больше.

У «Спартака» очень тяжёлый старт после паузы — это «Зенит» и ЦСКА на выезде в первых трёх играх. Если «Спартак» удачно сыграет их, то будет шанс. Если нет, то, думаю, шансов уже не будет», — приводит слова Андрея Тихонова Sport24.