Масалитин объяснил кадровую политику ЦСКА по отношению к молодым игрокам

— ЦСКА взял сейчас курс на то, чтобы избавиться от молодых игроков: распродать, отдать в аренду. Арбузов куда то уходит, пристраивают Ермакова и других ребят, Агапова хотят отдать. Понятно, что молодым парням нужно играть. Если молодежи не доверяют, то нужно отдавать их в аренду или продавать.



Хотя Агапов может закрыть проблемную позицию левого защитника или даже полузащитника. Если бы ему больше доверяли, то он бы уже приносил максимальную пользу. А так Илья играет от случая к случаю. Да еще и травмы наложились, — приводит слова Масалитина Vprognoze.ru.