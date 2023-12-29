Матч за Суперкубок Турции отменили из-за портрета Ататюрка

Матч за Суперкубок Турции между стамбульскими клубами «Галатасарай» и «Фенербахче» отменена, передает NTVSpor.

Встреча должна была состояться в Саудовской Аравии. Местные власти запретили командам выйти на поле с портретом первого президента Турции Кемаля Ататюрка. Также саудовские власти отказались включать перед игрой национальный гимн Турции.

Встреча должна была состояться 29 декабря.

В турнирной таблице чемпионата Турции «Фенербахче» занимает первое место, набрав 44 очка, «Галатасарай» располагается на второй строчке, уступая «Фенеру» по дополнительным показателям. Замыкает тройку сильнейших «Трабзонспор», имея в активе 30 баллов.

Матч между «Фенербахче» и «Галатасараем» носит название «Межконтинентальное дерби». «Фенербахче» базируется в азиатской части Стамбула, а «Галатасарай» — в европейской.