В «Карабахе» отказались отпускать российского вратаря в Россию

Генеральный директор «Карабаха» Асиф Агсаров отреагировал на новости о возможном переходе российского вратаря команды Андрея Лунева в клуб Российской премьер-лиги (РПЛ). Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«К нам не обращались из «Рубина» по поводу Лунева. Но Андрей — наш вратарь. Мы не планируем его отпускать», — сказал Агсаров.

СМИ ранее сообщали, что Лунев может перейти в «Ростов» или казанский «Рубин».

Лунев перед переходом в «Карабах» играл за «Байер» летом 2022 года. В команде также играл его бывший партнер по «Зениту» Сердар Азмун. Контракт Лунева с немецкой командой истек в июне 2023 года. Россиянин покинул клуб. 19 августа азербайджанский «Карабах» объявил о подписании Лунева.

На счету голкипера всего три матча за немецкий клуб в бундеслиге и Лиге Европы. Он дебютировал за «Байер» в матче против «Ференцвароша» в Лиге Европы и пропустил один гол.