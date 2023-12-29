Мбаппе считает, что люди переоценивают степень его влияния в «ПСЖ»
Нападающий «Пари Сен Жермен» Килиан Мбаппе заявил, что имеет определенное влияние в команде, однако зачастую люди это переоценивают.
Мбаппе защищает цвета парижского клуба с 2018 года, контракт 25 летнего форварда рассчитан до окончания сезона 2023/24. Ранее СМИ сообщили, что Мбаппе не станет продлевать соглашение.
— Обладаю ли я властью? Люди это учитывают. Иногда они даже переоценивают ее, потому что думают, что я тот, кто все делает, тот, кто создает команду, тот, кто говорит, кто что должен делать… Хотя мне нравится быть вовлеченным и преданным, основа всего — это то, что я футболист, поэтому никогда не должно быть никакой ошибки в понимании того, кем я являюсь, — приводит слова Мбаппе журналист Адриан Гренье в социальной сети.
Мбаппе в текущем сезоне провел 22 матча во всех турнирах, забил 21 мяч и отдал 2 голевые передачи. Он выступает в «ПСЖ» с 2018 года.