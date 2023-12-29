Гогниев назвал Акинфеева легендарной личностью
Бывший футболист ЦСКА Спартак Гогниев рассказал о качествах вратаря армейского клуба Игоря Акинфеева.
Голкипер является воспитанником ЦСКА и защищает цвета клуба с 2003 года. Вместе с командой он шесть раз выиграл чемпионат России, семь раз Кубок страны, победил в Кубке УЕФА.
— Игорь — профессионал, легенда клуба. Он заслуженно находится на своем месте. Акинфеев — это не просто легендарный футболист, он — легендарная личность. Я благодарен судьбе, что мне довелось с ним потренироваться и поиграть. Он как раз тогда начинал свою карьеру, в тот момент вся молодежь пришла. Игорь так себя начал проявлять, что моментально всем стало ясно — это игрок основного состава, — приводит слова Гогниева Metaratings.ru.
В нынешнем сезоне чемпионата России 37 летний Акинфеев провел 15 матчей и четыре раза сохранил ворота «сухими».