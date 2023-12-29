Гогниев назвал Акинфеева легендарной личностью

— Игорь — профессионал, легенда клуба. Он заслуженно находится на своем месте. Акинфеев — это не просто легендарный футболист, он — легендарная личность. Я благодарен судьбе, что мне довелось с ним потренироваться и поиграть. Он как раз тогда начинал свою карьеру, в тот момент вся молодежь пришла. Игорь так себя начал проявлять, что моментально всем стало ясно — это игрок основного состава, — приводит слова Гогниева Metaratings.ru.