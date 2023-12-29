Полузащитник «Борнмута» пропустит Кубок африканских наций из‑за малярии

Полузащитник «Борнмута» и сборной Кот‑д’Ивуара Траоре пропустит Кубок африканских наций из‑за малярии
Главный тренер «Борнмута» Андони Ираола заявил, что форвард Хамед Траоре не сыграет за сборную Кот д’Ивуара на Кубке африканских наций из за малярии.
Турнир пройдет с 13 января по 11 февраля 2024 года в Кот’д’Ивуаре. На групповом этапе ивуарийцы сыграют со сборными Нигерии, Гвинеи Бисау и Экваториальной Гвинеи.
— Сейчас его восстановление проходит гораздо лучше. Последние несколько недель оказались для него очень тяжелыми. Мы должны убедиться, что с ним все в порядке. Он пропустит какое то время, — приводит слова Ираолы пресс служба команды.
«Борнмут» с 25 очками занимает 12 е место в турнирной таблице чемпионата Англии. 23 летний Траоре в нынешнем сезоне сыграл в шести матчах за команду во всех турнирах, в которых забил один мяч.
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