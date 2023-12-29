$89.69-0.6299.19-1.36
Войти в почту

Эрик тен Хаг: «МЮ» может победить любого, когда вернутся сильнейшие игроки. Мы на равных играли против «Ливерпуля», «Арсенала» и «Астон Виллы»

Эрик тен Хаг считает, что «Манчестер Юнайтед» может победить любого соперника.

Эрик тен Хаг: «Манчестер Юнайтед» может победить любого соперника
© Sports.ru

«Матч против «Астон Виллы» стал доказательством, несмотря на все проблемы. Ни одна команда не имела такого количества проблем, как мы.

Мы не удовлетворены количеством набранных очков, но в целом мы довольным нашим положением. Когда все футболисты вернутся, мы обретем сильный состав.

Мы играли на равных против «Ливерпуля», «Арсенала» и «Астон Виллы» – трех топовых команд в лиге. Поэтому мы способны обыграть любого соперника.

Матч против «Астон Виллы» еще раз показал – у нас сильный состав. Мы можем сражаться и играть против сильнейших команд в лиге.

Когда наши сильнейшие игроки вернутся, с правильным менталитетом мы можем победить любую команду», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг.

Футбол
Манчестер Юнайтед