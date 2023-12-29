Эрик тен Хаг: «Манчестер Юнайтед» может победить любого соперника

Эрик тен Хаг: «МЮ» может победить любого, когда вернутся сильнейшие игроки. Мы на равных играли против «Ливерпуля», «Арсенала» и «Астон Виллы»
Эрик тен Хаг считает, что «Манчестер Юнайтед» может победить любого соперника.
«Матч против «Астон Виллы» стал доказательством, несмотря на все проблемы. Ни одна команда не имела такого количества проблем, как мы.
Мы не удовлетворены количеством набранных очков, но в целом мы довольным нашим положением. Когда все футболисты вернутся, мы обретем сильный состав.
Мы играли на равных против «Ливерпуля», «Арсенала» и «Астон Виллы» – трех топовых команд в лиге. Поэтому мы способны обыграть любого соперника.
Матч против «Астон Виллы» еще раз показал – у нас сильный состав. Мы можем сражаться и играть против сильнейших команд в лиге.
Когда наши сильнейшие игроки вернутся, с правильным менталитетом мы можем победить любую команду», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг.
Эрик тен Хаг: «МЮ» может победить любого, когда вернутся сильнейшие игроки. Мы на равных играли против «Ливерпуля», «Арсенала» и «Астон Виллы»
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