Карпин и игроки сборной России станут админами аккаунта команды в соцсетях

Главный тренер сборной России Валерий Карпин, а также ряд игроков российской национальной команды завтра, 30 декабря, выступят в качестве администраторов её официального телеграм-канала.

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В рамках этой акции Карпин и такие футболисты, как например, нападающий ЦСКА Фёдор Чалов, форвард «Спартака» Александр Соболев, полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой, вингер «Локомотива» Сергей Пиняев, хавбек ЦСКА Иван Обляков, полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов будут общаться с болельщиками сборной России в комментариях.

Наличие подобных полномочий у тренера и игроков российской национальной команды предполагает возможность опубликования ими записей в телеграм-канале.