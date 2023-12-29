Мостовой назвал Слуцкого случайным человеком в российском футболе

— Я уже много раз говорил свое мнение о Слуцком. Мне, честно сказать, вообще неинтересно, куда он и чего. А тем более неинтересно, учитывая последние обстоятельства, что он пытался засветиться везде. Это случайный человек в нашем футболе. Поехал в Китай — ну хорошо. Хорошо, что не у нас. Вот так вот скажу, — приводит слова Мостового «Евро Футбол.Ру».