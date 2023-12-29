Мостовой назвал Слуцкого случайным человеком в российском футболе
Бывший футболист «Сельты» Александр Мостовой заявил, что ему неинтересна тема назначения Леонида Слуцкого главным тренером китайского клуба «Шанхай Шеньхуа».
«Шанхай Шэньхуа» объявил о назначении 52 летнего специалиста в среду, Слуцкий приступит к исполнению обязанностей 1 января. Последним местом работы тренера был казанский «Рубин», который он покинул в конце 2022 года.
— Я уже много раз говорил свое мнение о Слуцком. Мне, честно сказать, вообще неинтересно, куда он и чего. А тем более неинтересно, учитывая последние обстоятельства, что он пытался засветиться везде. Это случайный человек в нашем футболе. Поехал в Китай — ну хорошо. Хорошо, что не у нас. Вот так вот скажу, — приводит слова Мостового «Евро Футбол.Ру».
«Шанхай Шэньхуа» занял пятое место в чемпионате Китая в прошлом сезоне.