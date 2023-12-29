Роналду высказался о рейтинге лучших футболистов без него

Роналду смеющимися эмодзи отреагировал на рейтинг IFFHS лучших футболистов года без него
Криштиану Роналду отреагировал на рейтинг лучших футболистов года от IFFHS.
Международная федерация футбольной истории и статистики ранее опубликовала итоги голосования за звание лучшего футболиста года. Эрлинг Холанд занял 1-е место, набрав 208 баллов. На 2-м месте – Килиан Мбаппе, 3-й – Лионель Месси. Роналду не вошел в топ-10.
« », – написал 38-летний португалец в комментариях а инстаграме к посту A Bola с рейтингом IFFHS.
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Напомним, у Роналду 53 гола в 58 матча за «Аль-Наср» и сборную Португалии в 2023-м. Криштиану стал лучшим бомбардиром мира по голам в этом году.
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