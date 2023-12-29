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Роналду смеющимися эмодзи отреагировал на рейтинг IFFHS лучших футболистов года без него

Криштиану Роналду отреагировал на рейтинг лучших футболистов года от IFFHS.

Роналду высказался о рейтинге лучших футболистов без него
© Sports.ru

Международная федерация футбольной истории и статистики ранее опубликовала итоги голосования за звание лучшего футболиста года. Эрлинг Холанд занял 1-е место, набрав 208 баллов. На 2-м месте – Килиан Мбаппе, 3-й – Лионель Месси. Роналду не вошел в топ-10.

« », – написал 38-летний португалец в комментариях а инстаграме к посту A Bola с рейтингом IFFHS.

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Напомним, у Роналду 53 гола в 58 матча за «Аль-Наср» и сборную Португалии в 2023-м. Криштиану стал лучшим бомбардиром мира по голам в этом году.

Футбол
Килиан Мбаппе
Лионель Месси