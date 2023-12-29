«Спартак» опередил «Зенит» по лайкам на «Кинопоиске» в 2023 году
«Спартак» обошел «Зенит» в «Кинопоиске» по лайкам в 2023 году.
В номинации «Самая любимая команда» на «Кинопоиске» первое место занял «Спартак». Московская команда набрала больше всех лайков – 58 312.
После «Спартака» идет «Зенит» – 38 000 лайков. Третье место у футбольного ЦСКА – 34 506.
Далее идут «Барселона» (22 850), «Реал» (19 148), «Ак Барс» (19 081), «Авангард» (18 675), ХК «Торпедо» (16 781), ХК ЦСКА (16 737), ФК «Локомотив» (15 846).
«Спартак» опередил «Зенит» по лайкам на «Кинопоиске» в 2023 году
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