«Аталанта» не определилась с будущим Миранчука

Руководство «Аталанты» пока не приняло решение насчет ухода российского полузащитника Алексея Миранчука в «Торино», сообщает «Евро Футбол.Ру».

По информации издания, главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини полагает, что команде потребуется широкая ротация в связи с выступлением команды в Лиге Европы и Кубке Италии. Если Миранчук покинет клуб, то Гасперини хотел бы получить усиление в атакующую линию.

Ранее СМИ сообщили, что 28 летний россиянин может перейти в туринский клуб в зимнее трансферное окно.