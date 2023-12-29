«Аталанта» не определилась с будущим Миранчука

«Аталанта» не определилась с будущим Алексея Миранчука — СМИ
Руководство «Аталанты» пока не приняло решение насчет ухода российского полузащитника Алексея Миранчука в «Торино», сообщает «Евро Футбол.Ру».
По информации издания, главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини полагает, что команде потребуется широкая ротация в связи с выступлением команды в Лиге Европы и Кубке Италии. Если Миранчук покинет клуб, то Гасперини хотел бы получить усиление в атакующую линию.
Ранее СМИ сообщили, что 28 летний россиянин может перейти в туринский клуб в зимнее трансферное окно.
Всего на счету российского полузащитника в этом сезоне один мяч и две голевые передачи в 12 матчах за «Аталанту». В прошлом сезоне Миранчук выступал за «Торино» на правах аренды.