«Фенербахче» и «Галатасарай» выпустили заявление из-за ситуации с Суперкубком Турции

«Чтобы отпраздновать 100-летие нашей Республики и Турецкой федерации футбола за рубежом, мы организовали работу с нашими клубами таким образом, чтобы способствовать повышению ценности бренда турецкого футбола и наших клубов.



Матч за Суперкубок Турции, который планировался для проведения в пятницу, 29 декабря 2023 года, перенесён на более поздний срок в результате совместного решения, принятого нами с нашими клубами, из-за некоторых сбоев в организации.



Мы хотели бы поблагодарить Федерацию футбола и соответствующие учреждения и организации принимающей страны за усилия, которые они приложили к настоящему моменту в организации Суперкубка», — сказано в заявлении.