Итальянский тренер «Химок» высказался на тему питания российских футболистов

«По сравнению с тем, что было 19 лет назад, в России ситуация стала лучше. Раньше она была катастрофически плохой. В российских топ-клубах есть консультанты по питанию, но они работают не на таком детализированном уровне, как в Италии, Испании, Германии или Франции. Я думаю, что в плане питания игроков российскому футболу есть куда расти.