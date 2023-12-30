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Бензема по неизвестным причинам покинул Джидду, пропустив тренировки «Аль-Иттихада»

Нападающий саудовского «Аль-Иттихада» Карим Бензема пропустил две последние тренировки своей команды и не примет участие в грядущем матче Про-Лиги с «Аль-Таи», который состоится сегодня, 30 декабря. Об этом сообщает AS.

Бензема по неизвестным причинам покинул Джидду
© Чемпионат.com

По информации источника, помимо непосещения тренировок 36-летний футболист также покинул Джидду — город, в котором базируется «Аль-Иттихад». При этом на текущий момент отсутствует информация, с чем может быть связан данный отъезд Бензема. Подчёркивается, что у французского нападающего может быть конфликт с руководством саудовского клуба.

Кроме того, в последнее время Бензема подвергался критике со стороны болельщиков «Аль-Иттихада» из-за уровня игры, который он демонстрировал в последних матчах.

Напомним, на этой неделе после поражения его команды в матче чемпионата Саудовской Аравии с «Аль-Насром» со счётом 2:5 нападающий удалил свой аккаунт в одной из известных социальных сетей.

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