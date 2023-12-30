РПЛ представила топ-5 лучших бомбардиров 2023 года

Пресс-служба Российской Премьер-Лиги опубликовала список из пяти лучших бомбардиров календарного года, подходящего к концу.

Его возглавили нападающие Джон Кордоба («Краснодар») и Фёдор Чалов (ЦСКА). Тройку лидеров замкнул колумбиец Матео Кассьерра («Зенит»). Четвёртую и пятую позиции разделили форварды Константин Тюкавин («Динамо» Москва) и Артём Дзюба («Локомотив»). В этот список попали одни нападающие.