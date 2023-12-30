Названы имена лучших ассистентов РПЛ в 2023 году

Пресс-служба Российской Премьер-Лиги опубликовала список из пяти лучших ассистентов календарного года, подходящего к концу.

Представленный рейтинг возглавил нападающий московского «Локомотива» Максим Глушенков. Следом идёт троица, отдавшая одинаковое количество результативных передач в 2023 году: Клаудиньо («Зенит»), Артём Дзюба («Локомотив») и Эдуард Сперцян («Краснодар»). Топ-5 замкнул Александр Соболев из московского «Спартака».