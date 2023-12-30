Названы имена лучших ассистентов РПЛ в 2023 году

Стали известны имена лучших ассистентов РПЛ в 2023 году
Пресс-служба Российской Премьер-Лиги опубликовала список из пяти лучших ассистентов календарного года, подходящего к концу.
Представленный рейтинг возглавил нападающий московского «Локомотива» Максим Глушенков. Следом идёт троица, отдавшая одинаковое количество результативных передач в 2023 году: Клаудиньо («Зенит»), Артём Дзюба («Локомотив») и Эдуард Сперцян («Краснодар»). Топ-5 замкнул Александр Соболев из московского «Спартака».
Топ-5 лучших ассистентов РПЛ в 2023 году:
1. Максим Глушенков («Локомотив») — 10 результативных передач.
2-4. Клаудиньо («Зенит») — 8 результативных передач.
2-4. Артём Дзюба («Локомотив») — 8 результативных передач.
2-4. Эдуард Сперцян («Краснодар») — 8 результативных передач.
5. Александр Соболев («Спартак») — 8 результативных передач.