«Балтика» объявила об уходе 24-летнего полузащитника в «Акрон»

«Между футбольными клубами «Балтика» и «Акрон» достигнута договорённость о трансфере Артура Галояна. Клуб из Тольятти выкупает права на футболиста. Галоян стал балтийцем этим летом. За первую часть сезона принял участие в 23 встречах, в которых отметился двумя результативными баллами. Мы благодарим Артура за работу и желаем удачи в дальнейшем продолжении карьеры», — говорится в сообщении на официальном сайте «Балтики».