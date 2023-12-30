Полузащитнику испанской «Барселоны» Илкаю Гюндогану наложили швы после занятия с гантелей в спортивном зале, сообщает пресс-служба клуба.

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Немецкий футболист является воспитанником «Хеблера», «Шальке 04», «Буера» и «Бохума». Потом перебрался «Нюрнберг», а затем поиграл за дортмундскую «Боруссию» и английский «Манчестер Сити». Нынешним летом перебрался в стан «каталонцев».

33-летний полузащитник в составе дортмундцев выиграл два Суперкубка Германии, одну Бундеслигу и один Кубок Германии.

В составе «горожан» Гюндоган выиграл два раза Суперкубок Англии, два раза Кубок Англии, четыре раза Кубок лиги, пять раз английскую Премьер-лигу и один раз Лигу чемпионов.