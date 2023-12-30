«Манчестер Юнайтед» проиграл в четырех из последних шести матчей

В субботу, 30 декабря, «Манчестер Юнайтед» на выезде уступил «Ноттингем Форест» в 20-м туре английской Премьер-лиги — 1:2. Таким образом, команда проиграла уже в четвёртый раз за последние шесть матчей во всех турнирах.

© Чемпионат.com

За этот период «красные дьяволы» смогли добыть только одну победу — над «Астон Виллой» (3:2). Примечательно, что после первого тайма манкунианцы уступали сопернику — 0:2. Также подопечные Эрика тен Хага сыграли вничью с «Ливерпулем» (0:0).

«Манчестер Юнайтед» на протяжении последних шести матчей проигрывал таким командам, как «Борнмут» (0:3), «Бавария» (0:1), «Вест Хэм» (0:2) и «Ноттингем» (1:2). Общая разница мячей за рассматриваемый отрезок — 4:10.