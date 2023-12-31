Роналду высказался о статусе лучшего бомбардира мира в 2023 году

«Какие ощущения от того, что стал лучшим бомбардиром в мире? Я счастлив. Это был хороший год как для меня лично, так и для команды. Я забил столько голов, очень помог и «Аль-Насру», и сборной Португалии.



Я горжусь, чувствую себя отлично, счастлив. В следующем году постараюсь сделать это снова», — приводит слова Роналду SSC Sports.