Валерий Газзаев назвал лучшего тренера РПЛ в 2023 году
Бывший главный тренер сборной России по футболу и экс-наставник ряда российских клубов («Динамо», ЦСКА, «Алания») Валерий Газзаев рассказал, кого считает лучшим тренером в стране по итогам 2023-го года.
«Лучшие тренеры в этом году те, чьи команды лидируют в чемпионате России. На сегодняшний день это Владимир Ивич («Краснодар») и Сергей Семак («Зенит»). Я бы отметил их вклад в развитие своих команд в РПЛ», — приводит слова Газзаева «Спорт-Экспресс».
После 18 туров Российской премьер-лиги лидирует в чемпионате страны «Краснодар» с 38 очками. На втором месте турнирной таблицы идет петербургский «Зенит» с 36 баллами. Третье место у московского «Динамо» (32 очка).
Чемпионат России возобновится весной 2024 года. Первые матчи 19-го тура пройдут 2 марта.