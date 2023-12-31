Газзаев назвал лучшего тренера РПЛ в 2023 году

«Лучшие тренеры в этом году те, чьи команды лидируют в чемпионате России. На сегодняшний день это Владимир Ивич («Краснодар») и Сергей Семак («Зенит»). Я бы отметил их вклад в развитие своих команд в РПЛ», — приводит слова Газзаева «Спорт-Экспресс».