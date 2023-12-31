Эрик тен Хаг ответил, сможет ли он вывести «Манчестер Юнайтед» из кризиса
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг ответил на вопрос, является ли он подходящим тренером для того, чтобы вывести «красных дьяволов» из кризиса на фоне покупки 25% акций клуба миллиардером Джимом Рэтклиффом, который возглавляет совет директоров Ineos.
«Конечно, они (INEOS) знают меня, и они знают, что когда мне будут доступны все травмированные игроки, тогда будут результаты. Мы уже доказали в матчах с топ-командами, что можем играть на одном уровне с ними.
Я убеждён и твёрдо верю, что мы можем добиться прогресса в этой команде, добиться большей стабильности, чем в данный момент. Это часть проекта.
В прошлом году мы показали превосходные результаты. В этом году мы до сих пор отстаём и должны работать лучше. Мы должны активизироваться, а я должен руководить процессом.
Я знаю, что когда [травмированные] игроки вернутся, то эта команда будет сильнее», — приводит слова тен Хага ESPN.
Напомним, «Манчестер Юнайтед» занимает седьмое место в таблице АПЛ. В активе «красных дьяволов» 31 очко за 20 игр чемпионата.