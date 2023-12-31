Эрик тен Хаг ответил, сможет ли он вывести «Манчестер Юнайтед» из кризиса

«Конечно, они (INEOS) знают меня, и они знают, что когда мне будут доступны все травмированные игроки, тогда будут результаты. Мы уже доказали в матчах с топ-командами, что можем играть на одном уровне с ними.



Я убеждён и твёрдо верю, что мы можем добиться прогресса в этой команде, добиться большей стабильности, чем в данный момент. Это часть проекта.



В прошлом году мы показали превосходные результаты. В этом году мы до сих пор отстаём и должны работать лучше. Мы должны активизироваться, а я должен руководить процессом.



Я знаю, что когда [травмированные] игроки вернутся, то эта команда будет сильнее», — приводит слова тен Хага ESPN.