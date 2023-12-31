Россиянин попал в рейтинг самых надежных футбольных вратарей мира

Российский голкипер футбольного клуба "Краснодар" Матвей Сафонов попал в топ-10 рейтинга самых надежных вратарей мира по версии Международного центра спортивных исследований (CIES).

CIES рассматривал вратарей, которые сыграли не менее 720 минут в первой половине сезона-2023/24. Исследовательский центр подсчитал процент успешных сейвов вратарей. Голкипер "быков" отбивал 83% ударов по своим воротам и расположился на 10-й строчке в рейтинге.

Первое место в списке занимает словенский вратарь "Целе" Матьяж Розман. Он отбивает 89% ударов.

Сафонов является воспитанником "Краснодара". В этом сезоне голкипер провел за "быков" 18 матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ), в которых пропустил восемь мячей. После 18 туров РПЛ "Краснодар" лидирует в турнирной таблице, набрав 38 очков.