Гинер раскрыл секрет уверенности Игоря Акинфеева

«Я думаю, что это все идет от того, что Игорь очень порядочный человек. Он не болеет звездной болезнью, относится к людям… Как порядочный человек обычно относится к людям? Как хочет, чтобы относились к нему. Вот от этого, я думаю, и уверенность в себе. Потому что он честен в этой жизни и, конечно, получает в ответ то же самое», — приводит слова Гинера «Советский спорт».