Канчельскис назвал открытием года «Краснодар»
Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о том, какую команду РПЛ считает открытием 2023 года.
«Открытием года для меня стал «Краснодар». Долгое время там работали одни и те же тренеры. Посмотрим, как будет действовать это открытие дальше. Конечно, они попытаются навязать борьбу «Зениту», но, думаю, «Зенит» останется чемпионом», — сказал Канчельскис «Чемпионату» .
На данный момент «быки» лидируют в РПЛ после 18 туров с 38 очками, за ними следует петербургский «Зенит» с 36 очками. Московское «Динамо» занимает третье место с 32 очками.
Сине-бело-голубые завоевали золото РПЛ пять сезонов подряд, включая предыдущий. Команде Владимира Ивича пока не удалось завоевать ни одного трофея. Однако они трижды становились обладателями бронзы чемпионата России и дважды выходили в финал Кубка России.