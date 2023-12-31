Канчельскис назвал открытием года «Краснодар»

«Открытием года для меня стал «Краснодар». Долгое время там работали одни и те же тренеры. Посмотрим, как будет действовать это открытие дальше. Конечно, они попытаются навязать борьбу «Зениту», но, думаю, «Зенит» останется чемпионом», — сказал Канчельскис «Чемпионату» .