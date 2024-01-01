Хосеп Гвардиола поддержал идею подать в суд на ФИФА

«Только игроки могут что-то изменить. Я уже говорил, что у нас слишком много матчей. Проблема в том, что летом у нас всего три недели отпуска — этого недостаточно, чтобы восстановиться. Взгляните на количество травм», — приводит слова Гвардиолы Daily Mail.